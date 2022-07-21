Yerli yatırımcının enflasyonla mücadelesi: Hisse varlığı bir yılda iki katına çıktı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi (hisse) varlıkları bir yılda yüzde 96,3 büyüdü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı yeni ekonomi modeli doğrultusunda geçen yıl eylül-aralık döneminde Merkez Bankası 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 14’e çekmişti.

Düşük faize TL’deki değer kayıpları ve dış gelişimeler de eklenince, enflasyon dur durak bilmeden yükselerek yüzde 80’e dayandı.

Yatırımcılarsa negatif reel getiri ortamında enflasyona karşı birikimlerini korumak için farklı alanlara yöneldi. Tercihlerden biri de borsa oldu.

TSPB’nin haziran verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yılın ilk yarısında yüzde 44,2 büyüyerek haziran sonunda 756,5 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda yüzde 96,3 büyüdü.

756,5 milyar liralık pay senedi varlıklarının 359,5 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 397 milyar lirasınınsa bireysel yatırımcılara ait olduğu kaydedidi.

Ayrıca, 2021’de 2 milyon 355 bin olan bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziranda 2 milyon 509 bine çıktı.