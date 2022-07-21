ABD Başkanı Joe Biden Covid-19’a yakalandı. 79 yaşındaki başkanın karantinaya alındığı ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yayınladığı açıklamaya göre, Biden’in Covid-19 testi bu sabah pozitif çıktı.

Biden’ın iki kez aşılandığı yazılan açıklamada şöyle dendi: “Yönergelere uygun bir şekilde karantinaya alındı ve testi negatif çıkana kadar karantinada kalacak. Bu sırada da görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Planlanan toplantılara Zoom ve telefon üzerinden katılacak.”

Jean-Pierre, Biden’ın ‘Paxlovid’ isimli ilaçla tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray’ın başkanın sağlık durumu hakkında günlük güncelleme verecek.