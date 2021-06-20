Akşam Postası / 20 Haziran 2021

Kurum: 14 işletme faaliyetten men edildi, 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini, kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uygulandığını açıkladı.

Kartal depremine ilişkin ön inceleme raporu: Derinliğe ilişkin belirsizlik incelenmeli

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri, dün merkez üssü Kartal’da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, depremin derinliğine ilişkin belirsizliğin detaylı incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Veyis Ateş’ten ‘ses kaydı açıklaması’: Montaj

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon avro (103 milyon 716 bin 873 lira) istediği iddia edilen eski Habertürk programcısı Veyis Ateş, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın yayımladığı ses kaydının ‘montaj olduğunu’ iddia etti.

Sezgin Baran Korkmaz ABD tutanaklarında nasıl yer aldı?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz dün ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz’ın avukatları, “ABD’de yeni açılan ama eski davayla bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik” dedi.

Eski Yargıtay üyesine ‘FETÖ’ üyeliğinden hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; ‘Balyoz’, ‘askeri casusluk’, ‘Hrant Dink’, ‘Devrimci Karargah’ gibi davaları onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin eski üyelerinden Zekeriya Erdoğan’a, ‘FETÖ’ üyeliğinden verilen sekiz yıl dokuz ay hapis cezasını onadı.

Emniyet-Sen: Polis intiharları mobbing ve ağır çalışma şartları yüzünden yüksek

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, mobbing ve ağır çalışma koşulları yüzünden polis teşkilatı içinde intihar oranının geçmişten beri yüksek olduğunu, son dönemde gelişen teknoloji nedeniyle artık bunun insanlardan gizlenemediğini söyledi.

Ürküten artış: Türkiye’de üç kişiden biri obez

Türkiye’de her üç kişiden biri artık obez. İstanbul’da da obez oranı yüzde 30’u geçmiş durumda.

Oğlunun cenazesinde, ‘Yanına geleceğim’ diye feryat etmişti: Babalar Günü’nde hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce hayatını kaybeden dört yaşındaki oğlu Zafer Ceylan’ın cenazesinde “Ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan (72), Babalar Günü’nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kumar baskınında polise mukavemetten dört gözaltı: Biri komiserin elini ısırmış

Adana’da bir işyerine yapılan kumar operasyonunda polislere mukavemet gösteren dört kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında kavga: Dört ölü, dört yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İsrail’e göre İranlılar bir ‘kasap’ı lider seçti

İran’da İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi İsrail’i rahatsız etti. Reisi’nin şimdiye kadarki en ‘aşırılık yanlısı cumhurbaşkanı’ olduğuna dikkat çeken İsrail uluslararası toplumun da kaygılanması gerektiğini savundu.

Doktorlar, ‘Yaşamaz’ dedi; 131 gün erken doğan bebek 1’inci yaşını kutladı

Fotoğraf: CNN International

Dört buçuk ay erken dünyaya geldiğinde doktorların “Yaşama şansı yok” dediği bebek yaşama tutundu ve 5 Haziran’da doğum gününü kutlayıp bir rekora imza attı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yavru fil heyecanı: Begümcan doğum yaptı

Fotoğraf: AA

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın sakinlerinden ‘Begümcan’ ve ‘Winner’ isimli fillerin üçüncü yavrusu doğdu.