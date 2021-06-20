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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Torun: Hazine’den CHP’li belediyelere kesinti yüzde 50’nin üzerinde

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ‘CHP’li belediyelere Hazine’den aktarılan kaynaklarda yüzde 50’nin üzerinde kesinti yapıldığını’ söyledi. 

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı daha önce Adana’da bir araya gelmişti. (Fotoğraf: DHA)

Gaziantep’te üç gün süren ‘Belediye Başkanları Buluşması’ sona erdi.


Toplantı sonrası ANKA’ya konuşan Torun, “Belediyelerimize herhangi bir ekonomik destek sağlanmadığı gibi, gelen kaynaklarda da ciddi kesinti söz konusu” dedi.

CHP genel başkan yardımcısı şöyle devam etti: “Ama bizim mazeretimiz yok. Ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız büyük azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele edecekler.

Yapılan anketlerde de görülüyor ki CHP’li belediyeler her türlü baskıya engellemeye, her türlü tehdide rağmen, hukuksuz uygulamalara rağmen başarılılar. Büyükşehirlerimizin olduğu yerde başarı biraz daha yüksek. Ama Türkiye ortalamasını aldığımızda dahi yüksek. Bu da bizi son derece mutlu ediyor.”

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