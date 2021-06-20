Ürküten artış: Türkiye’de üç kişiden biri obez

Türkiye’de her üç kişiden biri artık obez. İstanbul’da da obez oranı yüzde 30’u geçmiş durumda.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘2019 Türkiye Sağlık Araştırması’ sonuçlarına göre Türkiye’de obez bireylerin oranı yüzde 21,1’di. Yeni rakamlar, iki yılda son derece çarpıcı bir artışa işaret ediyor.

Sözcü’nün Meclis Araştırma Komisyonu raporundan derlediği habere göre Türkiye’de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz, yüzde 36,9 ile Orta Anadolu.

En az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 24,5 ile Ortadoğu Anadolu.

İstanbul’da obezite oranı yüzde 30,7. Bu oran erkeklerde yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 27,6.

Türkiye genelinde ise kadınların erkeklere göre obezite oranı daha yüksek. Kadınlarda oran yüzde 39,1, erkeklerde yüzde 24,5. Ayrıca obezite doğudan batıya doğru gidildikçe artmakta.

Raporda ayrıca ayaküstü hızlı yenen gıdaları tercih etmenin, öğün ve ekmek sayısını artırmanın ve porsiyonları büyütmenin obezite oranını daha da yukarı çektiği vurgulanıyor.

Obezite nedir?

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir. Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) – Body Mass Index (BMI) hesaplaması kullanılır: Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzeri olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir.