Viyana büyükelçisi: Korkmaz’ın iade işlemleri için süreci başlattık

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, dün Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘iade işlemleri için süreci başlattıklarını’ duyurdu.

Fotoğraf: Facebook

Türkiye’de kara para aklama davasında yargılanan, ‘kırmızı bülten’le aranan Korkmaz, dün ABD’nin talebiyle tutuklanmıştı.

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen Korkmaz, eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’in kendisinden ‘arabuluculuk için’ 10 milyon avro istediği iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Korkmaz, Ateş’in konuk olduğu Halk TV’deki programda “Ben ABD’de kara para aklamaktan ne yargılanıyorum ne de aranıyorum” demişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini, Türkiye’nin de iade talebinin bulunduğunu söylemişti.

DHA’nın aktardığına göre Ozan Ceyhun, şunları kaydetti: “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız.”

Peker ne demişti?

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”