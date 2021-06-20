Veyis Ateş’ten ‘ses kaydı açıklaması’: Montaj

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon avro (103 milyon 716 bin 873 lira) istediği iddia edilen eski Habertürk programcısı Veyis Ateş, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın yayımladığı ses kaydının ‘montaj olduğunu’ iddia etti.

Fotoğraf: Twitter

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş sessiz kalmış, savunma yapmamış, Habertürk’ten istifa emişti.

Daha sonra Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Ateş, Sabah yazarı Sevilay Yılman’ın yazdığı konuşmanın kendisine ait olmadığını, ‘söz konusu parayı Korkmaz’dan istemediğini’ iddia etmişti.

Ahmet Şık, bugün Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın bir bölümünü YouTube hesabından yayınlamıştı.

Bunun üzerine Ateş, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı.

Söz konusu ses kaydının “Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulduğunu’ öne süren eski Habertürk programcısı şunları kaydetti: “Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp ‘Benim ABD’de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum’ dedikten 24 saat sonra ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan, kendi ifadesiyle ‘Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın’ yurt içi ve yurt dışı bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir.

Sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpki geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir. ‘Bu özel insan’ nihayet yargı önünde hesap verecektir.

Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük hezeyan yaşayan bu şahısla hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır. İftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar Sezgin Baran Korkmaz’ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur.”

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“