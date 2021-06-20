Kılıçdaroğlu: Korkmaz, Türkiye’de at oynatıyorsa, arkasında siyasi bir güç vardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasını, Türkiye’deki ilişkilerini hatırlatarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa, arkasında ciddi bir siyasi güç vardır” dedi.

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Türkiye’de kara para aklama davasında yargılanan, ‘kırmızı bülten’le aranan Korkmaz, dün ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı.

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen Korkmaz, eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’in kendisinden ‘arabuluculuk için’ 10 milyon avro istediği iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Korkmaz, Ateş’in konuk olduğu Halk TV’deki programda “Ben ABD’de kara para aklamaktan ne yargılanıyorum ne de aranıyorum” demişti.

‘Yurt dışına çıkışına kim izin verdi‘

CHP lideri Gaziantep’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ANKA’nın haberine göre “Yargı çalışmıyorsa, savcılar yasadışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa, o ülkede adalet yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidar yargı üzerine kurduğu hegemonya dolayısıyla, yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? ‘İvedi’ kararıyla hacizleri kaldıran dönemin cumhuriyet başsavcı yardımcısı Adalet Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak nasıl gitti?”

Bu konuda konuşması gereken kişi, en tepede, bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ diyor. Bakanını çağırıp, ‘Ya bu siyasetçi kimdir kardeşim’ diye soru dahi sormuyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Belki tazminat davası açarsa, iki kez tekrarladı diye de dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sesiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar, aksini söylesinler. ‘Biz ortak değiliz, soruşturma açtık’ desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var herhalde. Türkiye’de böyle bir çürümüşlüğü hiç ama hiç görmemiştim.”

Peker ne demişti?

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”