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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yavru fil heyecanı: Begümcan doğum yaptı

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın sakinlerinden ‘Begümcan’ ve ‘Winner’ isimli fillerin üçüncü yavrusu doğdu.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık iki yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan’ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi.


Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı, İzmir’de beşe yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmedi. Begümcan ve Winner’ın diğer yavrularının adları İzmir ve Deniz.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı ve şunları kaydetti: “Şimdilik Doğal Yaşam Parkı’nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek.”

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