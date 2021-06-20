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Yaramazlara biraz batar!

Eski Yargıtay üyesine ‘FETÖ’ üyeliğinden hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; ‘Balyoz’, ‘askeri casusluk’, ‘Hrant Dink’, ‘Devrimci Karargah’ gibi davaları onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin eski üyelerinden Zekeriya Erdoğan’a, ‘FETÖ’ üyeliğinden verilen sekiz yıl dokuz ay hapis cezasını onadı.

AA’nın haberine göre kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Erdoğan hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan verilen sekiz yıl dokuz ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.


‘FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Erdoğan, yargılanmış, 2 Temmuz 2019’daki karar duruşmasında da hakkındaki hüküm açıklanmıştı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Erdoğan, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görev yaptığını ancak kamuoyunda önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü heyette yer almadığını ifade etmişti.

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