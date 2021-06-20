Kurum: 14 işletme faaliyetten men edildi, 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini, kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uygulandığını açıkladı.
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) günlerdir en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, “Marmara ölüyor” diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu. Kurum, 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklamış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılacağını duyurmuştu.
Kurum, Twitter hesabından müsilaj seferberliğinin 12’nci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini aktararak şu bilgileri paylaştı: “12’nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik.”
19 Haziran itibarıyla İstanbul’da 1584 metreküp, Kocaeli’de 326 metreküp, Bursa’da 133 metreküp, Tekirdağ’da 153 metreküp, Balıkesir’de 466 metreküp, Çanakkale’de 378 metreküp, Yalova’da 1515 metreküp müsilajın temizlendiğini belirten Kurum, düne kadar toplam 4 bin 647 denetim yapıldığını duyurdu.