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Yaramazlara biraz batar!

Oğlunun cenazesinde, ‘Yanına geleceğim’ diye feryat etmişti: Babalar Günü’nde hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce hayatını kaybeden dört yaşındaki oğlu Zafer Ceylan’ın cenazesinde “Ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan (72), Babalar Günü’nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

2 Haziran’da ilçeye bağlı Saraycık köyünde, Adem C. yönetimindeki otomobil, evinin karşısındaki bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan’a çarptı. Zafer Ceylan orada hayatını kaybetti. Yedi ablası bulunan, ailenin en küçüğü minik Zafer Güzelyurt köyünde toprağa verildi.


Cenazede güçlükte ayakta duran ve, “Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz Ceylan, gece saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ceylan, kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.

Kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz  Ceylan, oğlunun kabri yanında defnedilecek.

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