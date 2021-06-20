Kumar baskınında polise mukavemetten dört gözaltı: Biri komiserin elini ısırmış

Adana’da bir işyerine yapılan kumar operasyonunda polislere mukavemet gösteren dört kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi’nde bir işyerinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü ve açılışına çok sayıda kişinin katıldığını belirledi.

Baskın yapan ekipler, masalardaki para ve oyun malzemelerinin kaçırılmaya çalışılması üzerine bu kişilere müdahale etti.

Bu sırada S.Y. (30) el konulan 5 bin 200 lirayı almak için komiserin elini ısırdı. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren S.Y., K.Y., F.D. ve H.T.’yi gözaltına aldı.

Kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye de idari para cezası uygulandı.