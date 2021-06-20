Kuşadası’nda sahiller turistlere kaldı; denize girmeye çalışan Türklere ceza kesildi

Türkiye son bir haftada çok az ülkenin ulaşabildiği başarılı bir aşı kampanyası yürütüyor. Özverili sağlık çalışanlarının büyük payının olduğu bu tablo umutlarımızı arttırıyor. En az bir doz aşı olan kişi sayısı 26 milyonu aştı ve hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Vaka sayıları da 5 bin düzeyinde sabit kalmış durumda. Haliyle gözler pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kararlara çevrildi.