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Yaramazlara biraz batar!

Kuşadası’nda sahiller turistlere kaldı; denize girmeye çalışan Türklere ceza kesildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, sıcak havada denize girerek serinlerken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 22.8 derece ölçüldüğü Kuşadası’nda Kadınlar Denizi, Kuştur ve sahil siteleri bölgelerinde turist yoğunluğu yaşandı.


Kısıtlama nedeniyle kentin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.

Bazı turistler de sahil bandında yürüyüş yaptı.

Polis sahil bölgelerinde sık sık denetleme yaptı. Sahilde yüzüp güneşlenen turistlere pasaport kontrolü yapan ekipler, kısıtlamadan muaf olmayan ve denize girmeye çalışan vatandaşlara uyarıda bulundu; cezai işlem uyguladı.

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