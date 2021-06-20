Şık’tan Ateş’e yanıt: Bir sahibim olsaydı Silivri’de değil Paramount Otel’de kalırdım

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kara para aklamaktan aranan işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmasının ses kaydını yayınladığı için kendisini hedef alan eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’e yanıt verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş sessiz kalmış, savunma yapmamış, Habertürk’ten istifa emişti.

Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Ateş, Sabah yazarı Sevilay Yılman’ın yazdığı konuşmanın kendisine ait olmadığını, ‘söz konusu parayı Korkmaz’dan istemediğini’ öne sürmüştü.

Şık’ın ses kaydını yanıtlaması üzerine Ateş, söz konusu kaydın ‘montaj olduğunu’ öne sürerek TİP’li vekile şunları söylemişti: “Dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, bakan beyle siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi, getirmedin mi?”

‘Yakıştıramadım’

Bunun üzerine Şık, Twitter hesabındaki açıklamada “Sanırım bir 10 yıl olmuştur, Veyis Ateş’le tanışalı. Birbirimize özellikle mesafelendiğimizden değil ama o günden bu yana zaman zaman hâl hatır sormanın ötesine gitmeden devam eden bir ilişkimiz oldu” diyerek şunları kaydetti: “Birbirimize karşı birbirimizi kıracak herhangi bir şey de geçmedi aramızda. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum bu son tartışmaların içinde yer alan ismin Veyis Ateş olmasından dolayı üzgünüm. Hem meslek etiğini ayaklar altına alan hem de yasal olarak suç teşkil eden bir fiilin içinde olmasından dolayı üzgünüm. Yakıştıramadım.

Ancak bugün yaptığı iki ayrı açıklama ile aslında kendisine yakışanı yaptığını kanıtlamış oldu. Ve bu açıklamalarına dair birkaç kelam etmek şart. İlk açıklamasında yayınladığım ses kaydında yer alan sesin kendisine ait olmadığını iddia edip o bildik savunmayı yapmış: ‘Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.’ Bu çok tanıdık savunu için söyleyeceğim tek şey şu ki kimse aptal değil.”

‘Bir sahibim olsaydı Silivri’de değil Paramount Otel’de kalırdım’

‘Ateş’in, Halk TV’deki yayında Sezgin Baran Korkmaz’la iddia edilen içerikte olmayan bir takım görüşmeler yaptığını kendisinin de kabul ettiğini’ hatırlatan TİP’li vekil şöyle devam etti: “O konuşmaları yaptığı tarihlerde de Sezgin Baran Korkmaz, Ateş’in bugünkü açıklamasında ısrarla vurguladığı gibi ‘ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan’ biriydi. Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan birinin neden sorununu çözmeye çalışmak istediğini ve bunun bir gazetecilik ‘hayırseverliği’ olup olmadığını da Ateş’in kendisi eğer hakikate bağlı kalarak açıklarsa hepimiz öğreniriz. Eğer ki panik halinde saçmalamak yerine hakikatleri konuşursa bu iyiliksever girişiminin, 20 yıldan uzun zamandır dostluğu olduğu Süleyman Soylu’nun İçişleri bakanı olmasıyla ilgisi olup olmadığı da ortaya çıkar.

Veyis Ateş, ‘sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpkı geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir’ demişsin. Buna yanıt vermek bile gereksiz. Bilmelisin ki bir sahibim olsaydı Sezgin Baran Korkmaz’dan istenilen 10 milyon euro rüşvet için beni de aracı kılmak isterlerdi. Bir sahibim olsaydı ben de Silivri Hapishanesi’nde değil mafya yöntemleriyle gasp edilmiş Paramount Otel’de kalırdım. Ve bir sahibim varsa o kesinlikle kendimden daha fazla saygı duyduğum hakikatten başkası değildir. Eğer gerçekten suçlanacaksam, hakikati anlatabilecekken anlatmamak gibi ağır bir suç işlersem olmalı.”

‘Manipüle ettiğin doğruyu da açıklayayım ki boşluk kalmasın’

Ahmet Şık, “‘Dokunulmazlık zırhına sığındığımı’ iddia etmişsin ama bu ülkede kurulu mafya düzeninin sahibi ya da aparatı olanlara sırtını dayamayan hiç kimsenin dokunulmaz olmadığını hala dokunulamayan biri olarak sen benden daha iyi bilirsin” diyerek, ‘Ateş’in tartışmaların odağına yerleştiği günden beri söylediği tek doğrunun Soylu’yla görüşmek istediği’ olduğunu söyledi.

TİP’li vekil şöyle devam etti: “Ama bu doğruyu da ‘Bakan bey ile siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi’ diyerek kendince kullanışlı hale getirmek istemişsin.

Manipüle ettiğin doğruyu da açıklayayım ki boşluk kalmasın. Süleyman Soylu’nun istifa ettiğini açıkladığı gece ve sonrasında yaşananlara dair yazdığım yazı için görüşmek istediğim ve aranızdaki yakınlığını bildiğim için seni arayıp talebimi sana ilettiğim doğrudur. Devamı da şöyle oldu. Beni arayıp Soylu’nun görüşmek istemediğini söyleyince ben de ‘Madem görüş vermiyor, yazıya baksın yanlış bir şey yazmak istemiyorum’ dedim. Yalan doğru bilemem ama bana cevaben, yazının içeriğinin yanlış olmadığının Soylu tarafından teyit edildiğini söyleyince ben de yazıyı yayınladım.

Şunu da söylemek gerek ki geçmişte hakaret edip hırsızlıkla suçladığı kişiye menfaati için diz çöküp biat ettikten sonra teşekkürsüz cümle kuramayan haysiyet yoksunlarına, işkenceyi savunan ve işkencecileri koruyanlara senin gibi ‘sayın’ demem. Prensipleri menfaatlerine ezdirenler, insanlık suçunun azmettiricisi ve koruyucu olanlar saygıyı hak etmez. İktidara yerleşmiş faşizmin aparatı olan biriyle siyaseten uzlaşamadığım gibi ortada beğenecek bir tavır da zaten yoktu.”

‘Bu düzen yıkılacak ve bir gün hepiniz gideceksiniz’

“Herkes gibi ben de telefonlarımın dinletildiğinden eminim. Sahibinden istersen aramızda geçen ve kayda alınmış olduğunu düşündüğüm bu konuşmamızı da yayınlayacağından şüphem yok. Söz bu yasa dışı faaliyeti için dava açmayacağım. Zaten kendisi, evrensel hukuk normlarını kendine rehber eden bir yargının egemen olduğu bir hukuk düzeninde, sahipleri ve sahibi olduğunu düşündükleriyle yargılanacaklardan biri olacak.

Çünkü liyakatle sahip olunmayan makam ve mevkilerde oturanlar var gücüyle adaletsizliğe tutunur. Hukuksuzluğa göz yumar. Hukuksuzluk üzerine kurulu bir düzenin suç ortağına dönüşür. Ve güce sahip olanla o güce biat edenlerin menfaatleri arasındaki dengenin toplamından adalet çıkmaz.

Ama elbet bu değişecek. Bu düzen yıkılacak ve bir gün hepiniz gideceksiniz. Biz de devam edeceğiz. Eski hayatımızı daha güzel kılarak öyle devam edeceğiz. Şimdi siz buradasınız ve iktidardasınız diye her şeyin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Ne gitmenizin tamamen imkânsız hale gelmesine ne de kurduğunuz mafya düzeninin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Barışın egemen olduğu, hukuk ve demokrasi normlarının hüküm sürdüğü eşit ve adil bir Türkiye’yi herkes için var edeceğiz.”

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“