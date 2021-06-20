Kartal depremine ilişkin ön inceleme raporu: Derinliğe ilişkin belirsizlik incelenmeli

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri, dün merkez üssü Kartal’da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, depremin derinliğine ilişkin belirsizliğin detaylı incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kartal ilçesi olduğunu ve yerin 7 km altında meydana geldiğini duyurmuştu.Kandilli Rasathanesi ise 4,2 büyüklüğünde ölçülen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve derinliğin 15,1 km kaydedildiğini açıklamıştı.

Üniversitenin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul il sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3 – 4’e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur. Depremin faylanma mekanizması hakkında bilgi verecek odak mekanizması çözümü de henüz mevcut değildir. Bu nedenle depremin hemen ardından bilimsel verilerin eksik olması detaylı yorum yapma olanağı vermemektedir.”

Marmara Denizi çevre illerinde meydana gelen küçük ya da büyük tüm depremlerin, gerek yer bilimleri gerekse de sosyal yaşam açısından önem verilen ve dikkat çeken depremler olduğu vurgulandı: “19 Haziran 2021 tarihinde saat 15:07’de merkez üssü İstanbul ilinin Kartal ilçesi olarak kaydedilen ML=4.2 (KRDAE) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.”

Depremin olduğu bölgenin yaklaşık 20 km kadar güneyinde, Marmara Denizi içerisinde, dünyanın en önemli kıta içi transform faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun varlığı anımsatılarak, “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeyinde, İstanbul ili kara alanında haritalanmış, yüzeye ulaşan aktif bir fay yoktur” dendi.