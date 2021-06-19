İstanbul’da deprem… AFAD: 3,9 Kandilli: 4,2

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kartal ilçesi olduğunu ve yerin 7 km altında meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4,2 büyüklüğünde ölçülen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve derinliğin 15.1 km kaydedildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07’de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun.”

TRT Haber’de konuşan Prof. Dr. Şeref Barış, bunun ‘normal’ bir deprem olduğunu ifade ederek, “Tetikleyici özelliği yok. Büyük depremin habercisi değil. İnsanların bu büyüklükte bir depremde sokaklara dökülmesi hazırlıksızlığımızı gösteriyor” dedi.

Doç. Dr. Bülent Özmen ise depremin karada meydana gelmesine dikkat çekerek, “Son derece ilginç, şaşırtıcı. Orada bilinen bir fay hattı yok” diye konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: şunları kaydetti: “Yerin önemi olabilir. Beklenen büyük depremin yeri Kartal değil. Buradaki en son deprem 1894’te oldu. Silivri civarında olsa daha fazla endişelenebilirdik. Büyük depremin öncüsü değil bu.”

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