EURO 2020: İsviçre’ye 3-1 yenilen Türkiye turnuvaya veda etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu üçüncü maçında Türkiye ile İsviçre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. İsviçre’ye 3-1 yenilen Türkiye turnuvaya veda etti.
İlk 11’ler şöyle:
İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz
İsviçre 6’ncı dakikada Seferovic’in gölüyle 1-0 öne geçti.
İsviçre 26’ncı dakikada Shaqiri’nin golüyle 2-0 öne geçti.
İrfan Can Kahveci’nin golüyle Türkiye 62’nci dakikada skoru 2-1 yaptı.
68’inci dakikada ise Shaqiri’nin golüyle İsviçre 3-1 öne geçti.