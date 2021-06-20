Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: İki ölü, altı yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre kırsal Akören Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan sekiz kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.G. ve K.G. kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.