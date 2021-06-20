Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga: İki ölü, altı yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre kırsal Akören Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaralanan sekiz kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan H.G. ve K.G. kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

SON HABERLER

HDP merkezindeki saldırı: Failin evinden tüfek çıktı; kameralar inceleniyor

İzmir’de HDP merkezini basıp tabancayla bir parti çalışanını öldüren Onur Gencer’in evinden tüfek çıktı. Onur Gencer adlı saldırgan, perşembe günü Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı. DHA’nın aktardığına göre polis ekipleri, Gencer’in evini aradı. Evde, ruhsatlı yivsiz av tüfeği ile bir […]