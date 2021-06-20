Doktorlar, ‘Yaşamaz’ dedi; 131 gün erken doğan bebek 1’inci yaşını kutladı

Dört buçuk ay erken dünyaya geldiğinde doktorların “Yaşama şansı yok” dediği bebek yaşama tutundu ve 5 Haziran’da doğum gününü kutlayıp bir rekora imza attı.

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin Minneapolis kentinde yaşayan Beth Hutchinson sağlık sorunları nedeniyle erken doğum yaptı. Doktorların hesapladığı tarihten 131 gün erken doğan bebek 337 gram ağırlığında ve bir avuç içi büyüklüğündeydi. Anne-babayı ‘en kötüsüne’ alıştırmaya çalışan doktorlar, bebeğin yaşama şansının ‘sıfır’ olduğunu söyledi.

Hutchinson çifti salgın nedeniyle oğlunun yanında kalamadı; aile fertleri de ziyaret edemedi. Ama Rick ve Beth Hutchinson hemen her gün hastaneye giderek onu gördü, yanında olduklarını hissettirdi.

Sonunda Richard Richard Scott William Hutchinson zoru başardı; altı ayı aşkın süre hastenede kaldıktan sonra evine çıktı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na, ‘dünyanın hayatta kalmayı başaran en erken doğan bebeği’ olarak adını yazdırdı.

Doğduğu hastaneden doktor Stacy Kern, bir yaşını dolduran bebek için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine şunları söyledi: “Açıkçası annesi Beth ve babası Rich’e çok erken doğduğu için yaşamasının zor olduğunu söyledik. Ortada çok olumsuz bir tablo vardı. Ancak ilk birkaç haftasının çok zor olacağını, o süreci atlatırsa yaşayabileceğini düşünüyordum, öyle de oldu.”

Baba Rich Hutchinston duygularını şöyle dile getirdi: “Onun hastaneden taburcu olduğu gün bizim hayatımızın en özel günüydü. Kelimelerle tarif edemiyorum. Onu kaybederiz diye çok korktuk ama neyse ki korkulan olmadı. Ben de eşim de çok mutluyuz, hala inanamıyoruz.”