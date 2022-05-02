Akşam Postası / 2 Mayıs 2022

AKP’ye anketler yapan Optimar: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, Yavaş takipte

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 33,1 oy desteğiyle ilk turda seçilemiyor. İktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ açıklamalarına karşın ‘en önemli’ sorun ekonomi olarak görülüyor.

Erdoğan yolunu yapmış: Suudi Arabistan’dan turist akını bekliyor

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin Türkiye’ye gelişleri hızlanacaktır” dedi.

Yapıcı, Mater ve Özerden’den mesaj: Bu sadece bizim meselemiz değil

Yeni yaşına cezaevinde giren Gezi davası sanıklarından Mücella Yapıcı “Mücadele devam” mesajı verdi. Mine Özerden’se davadan şikayetini hala çekmemiş siyasetçilere seslendi: “Siyasetçilerin de biraz onurlu olmasını bekliyor insan.”

Kılıçdaroğlu: Sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Yüksek Seçim Kurulu’na istediği kişileri tayin ettiğini belirterek sandıkta oyları koruyacakları mesajını verdi.

CHP’li Özel: Gönlümüzden geçen aday Kılıçdaroğlu’dur

CHP’li Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın genel başkanları olan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Garo Paylan: Yarının Türkiye’si HDP’siz kurulamaz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, söyleşimizin ikinci bölümünde güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan ikiz torunlarıyla bayram pozu

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nı ikiz torunlarının da yer aldığı fotoğrafla kutladı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki paylaşımı şöyle: “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz.“

TL’den umut kesilince: Merkez Bankası dijital para için kolları sıvadı

Siyasi baskı nedeniyle işlevselliğini ve bağımsızlığını kaybeden Merkez Bankası kendine yeni ‘uğraş buldu.’

Ülke ülke en yaygın parolalar: Türkiye’de ‘bilindik’ şifreler ilk 10’da, bir de sürpriz var

Ülke ülke en yaygın kullanılan parolalar ortaya çıktı. Türkiye’de en çok ‘123456’ tercih edilirken, ilk 10’da yer alan ‘Anathema’ dikkat çekti.

‘Yeni dünya düzeni’ beklerken: Dolar gücünün zirvesine döndü

Çin’in giderek daha da güçlenen ekonomisi ve Rusya’nın gelen ağır yaptırımları Çin desteğiyle kolayca aşabileceğine dair tezler, doların tahtının sallanabileceği beklentisini doğurmuştu. Ama bu fikirler gerçek dünyada henüz pek de karşılık bulmamış gözüküyor.

Borsa dört ayda dolar bazında yüzde 18 kazandırdı

İktidarın ekonomi yönetimi üzerindeki baskısı nedeniyle yabancı yatırımcının mesafeli olduğu Borsa İstanbul, yılın ilk dört ayı itibariyle yeşilde kalmayı başardı. BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 30,84’lük getiri sağladı.

Demirtaş’tan bayram mesajı: Huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet

Fotoğraf: Twitter

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ramazan Bayramı’nda ‘huzur ve barış dolu günler’ diledi.

Korkulan olmadı: Trabzon’un şampiyonluk kutlamalarında silahla yaralanan yok

Trabzonspor’da 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk kutlamasında korkulan olmadı. Resmi kayıtlara göre kutlamalar sırasında ateşli silah yaralanmasına dair kayıt yok.

Netflix Meghan Markle’ın dizisini iptal etti

Sussex Düşesi, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Netflix’te kesintilerden nasibini aldı; Markle’ın animasyon dizisi iptal edildiği bildirildi.

Bill Murray’nin setteki ‘uygunsuz davranışı’ çekimleri durdurmuştu: Bir kadınla fikir ayrılığı yaşadık

Bill Murray film setinde çekimlerin durdurulmasına neden olan ‘uygunsuz davranış‘ıyla ilgili konuştu.

Zam yolu: Üretici-market arasında 5,5 kat fark

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan itibariyle üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkının 5,5 kata ulaştığını söyledi.

Kanser hastası üç bacaklı köpek donmak üzere olan nehirden yavru su samurunu kurtardı

ABD’de kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden köpek donmak üzere olan bir nehirden yavru bir su samurunu kurtardı.