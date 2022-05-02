Bill Murray’nin setteki ‘uygunsuz davranışı’ çekimleri durdurmuştu: Bir kadınla fikir ayrılığı yaşadık

Bill Murray film setinde çekimlerin durdurulmasına neden olan ‘uygunsuz davranış‘ıyla ilgili konuştu.

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Geçen ay komedyen Aziz Ansari yazıp yönettiği ‘Being Mortal‘ filminin çekimleri sırasında Murray’nin ‘uygunsuz davranışı’ nedeniyle sete belirsiz bir süreliğine ara verilmişti.

Dünyanın en zengin isimlerinden yatırımcı Warren Buffet’ın başında olduğu Berkshire Hathaway şirketinin yıllık toplantısına katılan, şirket hissedarlarından Murray CNBC röportajında konuya değindi.

Sette bir kadınla fikir ayrılığına düştüklerini anlatan Murray ismini vermediği kadınla barışacaklarına inandığını belirtti: “Birlikte çalıştığım bir kadınla fikir ayrılığı yaşadık. Komik olduğunu düşündüğüm bir şey yaptım ama öyle algılanmadı. Film stüdyosu doğru şeyi yapmak istedi. Ne olduğunu anlamak ve soruşturmak için yapımı durdurudular.”

Seti durduran şikayetin içeriği hala netlik kazanmazken Murray yaşanan olay üzerine bolca düşündüğünü ve kendisi için çok eğitici olduğunu anlattı. Oyuncu “Küçükken komik olduğunu düşündüğüm şeyle şimdi komik olan aynı değil. Bir şeyler değişiyor. Bunları anlamak benim için önemli” dedi.

Murray ayrıca bir an önce meseleyi halledip filmin çekimlerine yeniden başlamayı umduğunu söyledi.