Bill Murray’nin setteki ‘uygunsuz davranış’ı çekimleri durdurdu

Bill Murray ‘Being Mortal‘ filminin setinde ‘uygunsuz davranış‘ta bulunmakla suçlandı, çekimler durduruldu.

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Kitap uyarlaması olan filmi oyuncu ve komedyen Aziz Ansari yazıp yönetiyor. Filmde başrollerden biri olan Ansari’ye Murray ve Seth Rogan eşlik ediyor.

Deadline haberine göre Searchlight yapımı filmin seti pazartesi günü durduruldu. Oyuncular ile set ekibine bir mektup gönderilerek “Bir şikayet yapıldı ve hızla ilgilendik. Şartları gözden geçirdikten sonra şu anda setin devam edemeyeceğine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta isim verilemdi ancak Deadline söz konusu kişinin Murray olduğunu yazdı. New York Times ise isimsiz bir kaynağı referans göstererek setin ancak ‘uygunsuz davranış‘ olarak nitelendirilebilecek gelişme nedeniyle kapatıldığını yazdı.

Yapım şirketi devam eden soruşturma nedeniyle olayla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti.