Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1344 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.344 vaka kayda geçti, sekiz kişi hayatını kaybetti.
Verilere göre bugün 97 bin 783 Covid-19 testi yapıldı.
Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 1.402 olarak kayda geçti.
Yaramazlara biraz batar!
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