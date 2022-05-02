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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1344 vaka


Türkiye’de son 24 saatte 1.344 vaka kayda geçti, sekiz kişi hayatını kaybetti.

Verilere göre bugün 97 bin 783 Covid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 1.402 olarak kayda geçti.

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