Bilim kurulu üyesi hem tarih hem müjde verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 salgınına ilişkin tüm kısıtlamaların bir hafta 10 günde kalkacağını düşündüğünü söyledi.

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İki yılı aşkın süredir uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmış ama uygulamanın vaka sayıları 1000’in altına inene kadar toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam edeceği açıklanmıştı.

İHA’ya konuşan Prof. Dr. Yiyit, Omicron’un hızlı yayıldığını ama eski varyantlar gibi ciddi hastalık yapmadığı anlaşılınca kuralların güncellendiğini söyledi.

Profesör, rakamların hızlıca düşmesi ve bunun hastaneye yansımasının kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek Omicron’un sağlık sistemine yük olmadığının görüldüğünü aktardı.

Tarih verdi

Yiyit, toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğunun sürdüğünü belirterek şunları dedi: “Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta 10 gün için en son kalan kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızla yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü, yani akciğer tutumu çok fazla gözlemlemediğimiz için bu bizi çok rahat hareket etmeye itti. Normal bir gripte nasıl bir tedbir alıyorsak, bunda da böyle yürümeye karar verdik. Gribin yoğun olduğu dönemde bireysel korunma tedbirlerinin ön plana çıktığı bir yol haritası seçiyoruz.

Yeni kısıtlama yok

Hasta olan kişi kendini koruyor. 65 yaş üstü riskli olan hastalar daha çok dikkat ediyor ve aşılarını oluyorlar. Bu dakikadan sonra hasta olan, hastalık riski yüksek olanların tedbirlerini alacağı bir dönem. Toplumsal anlamda biz herhangi bir kısıtlama ve yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Bu virüs bu haliyle devam ederse artık geçmiş olsun deme zamanı. Yaşadığımız iki yıllık sıkıntı ve stresin mazide tarihi yaşanmış 2 yıllık olay olarak kalma ve bırakılma zamanı.”