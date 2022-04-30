Bilim kurulu üyesinden ‘günlük vaka’ tahmini: Haziran sonu rahatlarız

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, pandeminin durumuyla ilgili “Haziran itibariyle sayıların 1000’in altına düşeceğini düşünüyorum. Yani haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız” dedi.

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Yaklaşık üç yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmış ama uygulamanın vaka sayıları 1000’in altına inene kadar toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam edeceği açıklanmıştı.

Alınan kararlara rağmen uzmanlar uyarıya devam ediyor. Prof. Dr. Kultufan Turan, “Pandemi sona erdi mi” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Şu anda Dünya Sağlık Örgütü de dahil hiçbir kuruluş, hiçbir bilim insanı ‘Pandemi bitti’ diyemez. Ancak ‘Pandeminin etkileri azaldı’ diyebiliriz. Çünkü pandemi başladığı gibi değil zamana yayılarak bitmekte. Yani hastalık tüm dünyada görülmeye devam edebilir ancak hastalık şiddeti yüksek değildir, kontrol ve tedavi edilebilir düzeydedir.

Önümüzdeki eylül-ekim aylarında hastalığa ait birtakım belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ama endemik olarak belli alanlarda görülür, tedavi edilebilir olur. O noktada da zaten endemi çok uzun yıllar devam edecek bir durumdur.”