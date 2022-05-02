Netflix Meghan Markle’ın dizisini iptal etti

Sussex Düşesi, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Netflix’te kesintilerden nasibini aldı; Markle’ın animasyon dizisi iptal edildiği bildirildi.

Fotoğraf: CBS

Geçen ay platform üye sayısında keskin bir düşüş yaşadığını duyurmuş ve yılın ilk çeyreğinde 200 bin üye kaybetmişti. Bu dönemde Netflix’in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu. Bilançonun açıklanmasının ardından şirketin hisseleri de değer kaybetmişti.

Deadline’ın haberine göre Markle’ın ‘Pearl‘ isimli animasyon dizisi stream devinin iptal ettiği projelerden biri oldu.

Markle’ın yaratıcısı ve yapımcısı olduğu dizi tarihteki etkili kadın figürlerden ilham alam 12 yaşındaki bir kız çocuğunun maceralarına odaklanıyordu.

Dizi Markle ve eşi Prens Harry’nin 2020’de İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra kurdukları marka Archewell’in ilk animasyon yapımı olacaktı.

Konuyla ilgili Netflix ya da Archewell’den henüz herhangi bir yorum gelmedi.