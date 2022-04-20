Netflix hisseleri çakıldı

Dijital yayın platformu Netflix’in yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Fotoğraf: Netflix

Netflix bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu dün açıklamış 2,5 milyon kişi artması beklenen abone sayısı 200 bin kişi azalmıştı. Şirketin ayrıca net karı da yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara inmişti.

Şirketin açıklamasında karantinaların gevşemesi, ortak hesap paylaşımları ve Rusya’dan çekilme kararının abone sayısının düşüşünde etkili olduğu belirtildi.

Analistlere göre abone sayısındaki söz konusu düşüş ve bir sonraki mali çeyrekte 2 milyon abone kaybı öngörmesi, uzun dönemli büyüme beklentilerine dair de endişeye neden oldu