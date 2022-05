Demirtaş’tan bayram mesajı: Huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet

Her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar.



Bi hêviya ku her rojeke me wek rojên cejnê bi aram û bi aştî be, cejna we hemûyan pîroz dikim.



Rojê sey roşanan aramî aştî reyde paweyê ma yê. Roşanê şima bimbarek bo. pic.twitter.com/Bs7C0G3jnH