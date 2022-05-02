Demirtaş’tan bayram mesajı: Huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ramazan Bayramı’nda ‘huzur ve barış dolu günler’ diledi.

Fotoğraf: Twitter

Beş yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden Türkçe ve Kürtçe’nin Kurmanci ve Kirmanckî (Zazakî) lehçelerinde bayram mesajı paylaştı.

Eşi Başak Demirtaş ve kızlarıyla çektirdiğidiği bir fotoğrafı da paylaşan HDP’li siyasetçinin mesajı şöyle: “Her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar. Bi hêviya ku her rojeke me wek rojên cejnê bi aram û bi aştî be, cejna we hemûyan pîroz dikim. Rojê sey roşanan aramî aştî reyde paweyê ma yê. Roşanê şima bimbarek bo.“