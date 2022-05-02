Akşener bayram sofrasında hayallerini anlattı: Az kaldı

Partisinin Ankara’da ‘Bayram Sofrası’ adıyla düzenlediği etkinliğe katılen İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Türkiye’de kutuplaşmanın bittiğini hayal ettiğini belirterek, “Partimizi kurmasaydık, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimiz bugün kimler tarafından, nasıl yönetiliyor olacaktı” diye sordu.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde partisinin Ankara Altınpark’ta düzenlediği kahvaltı etkinliğe katılan Akşener, kurulan sofranın hayali olduğunu söyledi.

Türkiye’deki kutuplaşmadan şikâyet eden Akşener, hayalini anlattı: “Türkiye’deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga etmesini bitirecek bir hayalim vardı.”

İYİ Parti’nin siyaset açısından önemli bir yerde olduğunu savunarak, İstanbul ve Ankara’daki seçim sonuçlarını hatırlattı: “Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız, bu yolculuğu yapmasaydık, yaptırmasaydınız, cesaretinizle dimdik durmasaydınız, bütün engelleri aşa aşa bugüne gelmeseydiniz İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimiz bugün kimler tarafından, nasıl yönetiliyor olacaktı?”

‘Türkiye’ye dair bir hayal’

Konuşmasında farklılıkların birlikte yaşamasının önemine değinerek, Türkiye’nin bir sofra ve bir ev gibi düşünülmesini istedi. Akşener konuşmasında şunları kaydetti: “Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği, yani klasik, bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı, hep örnek verdiğim; Edirneli gelin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin ya da damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğen, işte karşımda oturan kızım gibi saçı maviye boyanmış yeğenlerin bulunduğu, kızların, delikanlıların bulunduğu ve kadınların hazırladığı o sofrada herkesin elinin eşit derecede o yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim, Türkiye’ye dair bir hayal.

‘Az kaldı’

Bu sofraya oturan herkesin, bugün Türkiye’de olduğu gibi, yani 92 puan alıp KPSS’nin mülakatında elenmiş, yanındaki 58 puanlı arkadaşının tayin edildiği Türkiye’de o çocukların hayallerini, umutlarını söndüren bir Türkiye’den, elindeki nüfus cüzdanı ile ağaya da paşaya da gerek kalmayan, ağanın da paşanın da nüfus cüzdanı olduğu, her gün bu bayram sofrasına oturmuş, neşe ile hakça o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye’ye az kaldı.”