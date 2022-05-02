Kılıçdaroğlu’ndan ikiz torunlarıyla bayram pozu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nı ikiz torunlarının da yer aldığı fotoğrafla kutladı.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki paylaşımı şöyle: “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz.“

Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz🧿 pic.twitter.com/mkOFb87HrD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 2, 2022

CHP lideri dün yayımladığı bayram mesajındaysa şunları söylemişti: “Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir. Sosyal devlet ilkesi, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluğa mahkum edildiği ülkemizde, hayati bir konudur. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği, milyonların enerji yoksunluğu yaşadığı ülkemizde bu yokluk ve yoksulluk asla kader değildir. Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var.”