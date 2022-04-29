Liderlerin bayram programı

Ramazan Bayramı yaklaşırken, parti liderlerinin programları ve bayramı geçirecekleri kentler netleşmeye başladı. Liderlerin büyük bölümü bayrama Ankara ve İstanbul’da aileleri ve partilileriyle girecek.

Görsel: Diken

Netleşen programlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayrama İstanbul’da girip ailesiyle geçirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arife günü İstanbul’da, bayramdaysa Ankara’da olması ve ailesiyle vakit geçirmesi bekleniyor.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan’ın İstanbul’da, Mithat Sancar’ınsa Ankara’da olması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramın ilk gününde Ankara’da olacak. Sonraki günlerde İstanbul’a giderek bayramı ailesiyle geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramda Ankara’da olacak isimler arasında.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara’daki evinde karşılayacak. Bayramın ikinci günü İstanbul’a geçerek, partililerle bayramlaşacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’sa memleketi Afyonkarahisar’da bayramı geçirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul’da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ınsa bayramda Ankara’da olması bekleniyor.