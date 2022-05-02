Korkulan olmadı: Trabzon’un şampiyonluk kutlamalarında silahla yaralanan yok

Trabzonspor’da 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk kutlamasında korkulan olmadı. Resmi kayıtlara göre kutlamalar sırasında ateşli silah yaralanmasına dair kayıt yok.

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Trabzonspor-Antalyaspor maçı öncesi Trabzon Valiliği ve sivil toplum kuruluşlarınca havaya ateş açılmasını önlemek için kampanya yürütülmüştü.

Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında İstanbul’da iki, Trabzon’da bir olmak üzere toplam üç havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul’da genel güvenliği tehlikeye düşüren dört kişi gözaltına alındı, meşale satan iki kişiye de idari işlem uygulandı.