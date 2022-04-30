Trabzonspor taraftarları meydanlarda

Süper Lig’de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.
Trabzon merkezindeki dev ekranlardan Antalyaspor’la 2-2 biten maçı izleyen taraftarlar bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.
Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.
Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yurt genelindeki Trabzonlular da bitiş düdüğüyle birlikte en az stattakiler kadar coşkulu bir şekilde sokaklara indi.
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