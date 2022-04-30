Trabzon 38 yıl sonra şampiyon

Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıl sonra şampiyonluk hasretine son vermiş oldu.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 35. haftasında 77 puana ulaşan Trabzonspor, lig tarihinde yedinci şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, daha önce 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81 ve 1983-84 sezonlarında ipi önde göğüslemişti.

Bordo-Mavililer ayrıca ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe’nin en erken şampiyonluk rekorunu da egale etti.

Kupa Anadolu’ya döndü

Trabzonspor’un zaferiyle şampiyonluk 11 sezon aradan sonra İstanbul’un dışına çıktı.

En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor’un zaferi sonrası Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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