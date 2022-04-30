İktidar ve muhalefet şampiyonluğu yan yana kutladı

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği maçı tribünden izleyen Trabzonlu milletvekilleri kutlamayı beraber yaptı.

Trabzonspor, evinde Antalya’yla 2-2 berabere kaldığı maçın ardından 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Maçı tribünden izleyen AKP’li Salih Cora ve Muhammet Balta ile CHP’li Ahmet Kaya ve İYİ Partili Hüseyin Örs son düdükle birlikte kutlamayı birlikte yaptı.

İktidar ve muhalefetin şampiyonluk kutlamasını CHP’li Kaya Twitter hesabından “Oley oley oley oley Şampiyon Trabzon!” notuyla paylaştı.