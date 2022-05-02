CHP’li Özel: Gönlümüzden geçen aday Kılıçdaroğlu’dur

CHP’li Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın genel başkanları olan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Partisinin Manisa il örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, burada partililere seslendi.

‘Millet ittifakı’nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu: “Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşıyla ve Türkiye’yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”

Özel, “Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu altılı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür” dedi.