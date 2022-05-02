UEFA, Rus takımlarını turnuvalardan men etti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rus takımlarının 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edemeyeceğini duyurdu.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik işgal harekatına başlamasının ardından Batılı ülke ve kurumlar peş peşe yaptırımlarını açıklamaya başlamıştı.
UEFA’nın bugün aldığı kararlar doğrultusunda Rusya kulüpleri ve milli takımı, uluslararası turnuvalardan men edildi.
Kararlardan bazıları şöyle:
* Hiçbir Rus kulübü gelecek sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi’ne katılamayacak.
* Rusya kadın futsal milli takımı, EURO 2022 Kadın Futsal Turnuvası’nın 1-3 Temmuz’da Portekiz’de yapılacak finaline katılmayacak. Yerini Macaristan dolduracak.
* Rusya’dan hiçbir kulüp, 2022-2023 sezonunda Futsal Şampiyonlar Ligi’ne yer almayacak.
* Rusya, Uluslar Ligi’ne katılamayacak, doğrudan kendi grubunda son sıra olan dördüncü sıraya konulacak.
* Kadınlar takımının EURO 2022’nin finaline katılmasına izin verilmeyecek, gelecek sezonki turnuva için oynadığı eleme maçları geçersiz sayılacak ve turnuvaya katılmayacak.