Borsa dört ayda dolar bazında yüzde 18 kazandırdı

Borsa İstanbul yılın ilk dört ayında hem Türk Lirası hem de dolar bazında pozitif görünüm sergiledi.

İktidarın ekonomi yönetimi üzerindeki baskısı nedeniyle yabancı yatırımcının mesafeli olduğu Borsa İstanbul, yılın ilk dört ayı itibariyle yeşilde kalmayı başardı.

BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 30,84’lük getiri sağladı.

Bu süreçte dolar bazında kazanç yüzde 18,08.

En fazla kazançsa yüzde 86,83’le ulaştırma hisselerinde.

Nisanda yüzde 8,83’lük getiri

En yüksek 2562 puanı gören BIST 100 endeksinde sadece nisanda getiri yüzde 8,83.

Dolar kurunun kamunun döviz satışıyla stabil duruşu ve bazı sektörlerde şirketlerin yüksek karlılığı söz konusu dönemdeki pozitif ayrışmada en etkili unsurlar.