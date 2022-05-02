AKP’li Turan’dan muhalefete: Bizi denize dökeceğini düşünen dangalaklar

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefete ‘AKP’lileri denize dökeceğini düşünen dangalaklar’ diye seslendi.

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Çanakkale’de partisinin düzenlediği bayramlaşma törenine katılan AKP grup başkan vekili şunları dedi: “2023 büyüyen Türkiye’de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye’de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale’ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye’mize de sahip çıkacağız. Bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız.”

‘Dangalak ‘grup’ yazmış’

“Bir tane grup yazmasını bilmeyen dangalak ‘gurp‘ yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına ‘Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti’ diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekası bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur. Onu Fox TV gibi, Halk TV gibi sözüm ona tarafsız siteler ‘Bülent Turan köprüden değil de vapurla geçti’ demiş. Zavallılar. Biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu’ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik, keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik.”

Günde 45 bin aracın ‘geçmediği’ Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Köprüsü’nde minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler 50 lira, otomobillerse Erdoğan’ın değimiyle ‘200 liracık‘ ödüyor.

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil sürücüsünün cebinden çıkan paraysa 272 lira.

18 Mart’ta açılan köprünün günlük 45 bin araç geçiş garantisi var fakat günlük geçen araç sayıları verilen garantiden çok daha az.

Ulaştıırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün açılışından yaklaşık 10 gün sonra ortalama 6 bin araç geçtiğini açıklamıştı.

Muhalefet köprüdeki kur ve araç garantisi yüzünden kamunun borç yükünün arttığını söylüyor.

Yurttaşlar sosyal medya üzerinden bayram günlerinde köprüdeki boşluğa dikkat çekip geçiş garantisini hatırlatmıştı.