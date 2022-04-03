CHP’li Toprak: Erdoğan en büyük banknotun 200 TL olduğunu unutmuşa benziyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tedavüldeki en büyük banknotun 200 lira olduğunu unutmuş göründüğünü söyledi.

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Erdoğan, 18 Mart’ta açılan Çanakkale Köprüsü’nde otomobil geçiş fiyatının 200 TL olduğunu açıklamıştı.

Partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Toprak, haftalık değerlendirme raporunu açıkladı.

Raporda, ardı ardına gelen zamlarla unlu mamullerin fiyatlarında artışlar olacağı belirtildi.

Şeker fiyatlarında yaşanan artışa değinen Toprak, fabrikalarının özelleştirilmesi, şeker pancarı üretimine kota getirilmesi ve çiftçinin üretimden koparılmasıyla pancar üretiminin gerilediğine dikkat çekti.

Türkşeker’in özelleştirmelerle 2019’da 969 milyon, 2020’de 970 milyon lira zarar ettiğini, 2021 bilançosu açıklandığında 1 milyar liranın üzerinde zarar beklendiğini vurguladı.

‘KDV indirimi sıfırlandı’

Toprak’ın raporundan öne çıkan başlıklar şöyle:

* Nisan ayının ilk gününden itibaren peş peşe elektrik, doğalgaz, et, şeker, un zamları ‘müjde’ gibi yürürlüğe konuldu. Şubatta gıda maddelerinde KDV’yi yüzde 8’den 1’e düşürüp 7 puan indirim yapan iktidar, ardından ete-şekere-una bu indirimin 10 katına varan zamlar yaparak indirimi sıfırladı.

* Ramazan pidesi pek çok ilde 7,5-10 TL’den satılıyor. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) un fiyatlarına yüzde 22 zam yapmasıyla yakında un, ekmek, makarna başta olmak üzere tüm unlu gıdaların, mamullerin fiyatlarında yeni artışlar olacak.

* Şubat ayında et, süt, yumurta, un vb. temel gıda maddelerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdüler. Ardından KDV indirimleri etiketlere yansımazsa ağır para cezaları kesme tehdidinde bulundular. Ancak zaten pek çok gıda maddesinin fiyatı aylardır çok yüksek oranlarda zamlandığı için bu KDV indirimlerinin hiçbir etkisi olmadığı gibi şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 54,4’e yükseldi.

‘Pancarda yanlış politikalar’

* Şeker fabrikalarının peş peşe özelleştirilmesi, şeker pancarı üretimine kota getirilerek üreticinin mağdur edilip üretimden koparılması, pancar üretimini geriletti. Yıllarca kırmızı et ve canlı hayvan ithaliyle yerli besiciyi tükenme noktasına getiren iktidarın uyguladığı politikalar; pek çok üründe dışa bağımlılığın, kendine yetersizliğin ve şimdi de kıtlığın zeminini hazırladı. Türkiye şeker pancarı üretiminde dünyada beşinci sırada iken şimdi çok gerilere gittiği yetmezmiş gibi şeker üretiminde 13’üncülüğe geriledi.

* Türkiye şeker pancarı ve şekeri üretiminde diğer hiçbir üründe olmadığı kadar yüzde 100 kendi kendine yeterli konumdayken 2018’de başlatılan özelleştirmeler, pancar kotaları, sözleşmeli üretici modeliyle pancar üretimi üç yılda yüzde 20’nin üzerinde geriledi. Türkşeker uygulanan bu yanlış politikalarla ve özelleştirmeler sonrası 2019’da 969 milyon, 2020’de 970 milyon lira zarar etti. Muhtemelen 2021 bilançosu açıklandığında 1 milyar liranın oldukça üzerinde bir zarar açıklayacak.

‘En büyük banknot 200 lira’

* Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 15 avro artı KDV olarak açıklanan geçiş ücretini indirimli olarak ‘200 liracık’ şeklinde ifade ederken, Türkiye’de halen tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olduğunu unutmuş görünüyor.

* Savaş nedeniyle küresel petrol ve doğalgaz fiyatları, enerji fiyatları arttı ancak Türkiye’deki artış diğer ülkelerdeki artışın kat kat üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan akaryakıt zamlarının zorunlu olarak yapıldığını, tüm dünyada tablonun böyle olduğunu öne sürüyor. Oysa gerçek tamamıyla farklı. Pek çok ürünün, mal ve hizmetin fiyatının fahiş şekilde sürekli artmasının ve bunun da enflasyonu yukarı çekmesinin ardında TL’yi değersizleştiren yanlış ve öngörüsüz para politikaları yatıyor.