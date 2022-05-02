Ülke ülke en yaygın parolalar: Türkiye’de ‘bilindik’ şifreler ilk 10’da, bir de sürpriz var

Ülke ülke en yaygın kullanılan parolalar ortaya çıktı. Türkiye’de en çok ‘123456’ tercih edilirken, ilk 10’da yer alan ‘Anathema’ dikkat çekti.

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Sanal özel ağ (VPN) hizmeti sunan ExpressVPN firması, ‘sızdırılan parolalar’ üzerinden yürütülen üç çalışmanın verilerinden yola çıkarak, farklı ülkelerde en yaygın kullanılan parolaları derleyip sonuçları haritalandırdı. Firmanın sitesine Türkiye’den erişilemiyor.

‘123456’, birçok ülkede en çok kullanılan parola olmayı sürdürüyor. İngilizce ‘parola’ anlamına gelen ‘password’ de üst sıralarda yer alıyor. Bu kullanılan dile göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin anadili Almanca olanlarda ‘passwort’ kelimesi en tercih edilenler arasında.

Kültürel farklılıklar da kötü parola kullanımına yansıyor. İtalyan futbol takımı Juventus’un taraftarları ‘juventus’ parolasını güvenlik için yeterli görüyor ama bu parola, İtalyan internet kullanıcıları arasında en yaygın dördüncü parola. ‘Anathema’, bir parola olarak kulağa garip gelse de İngiliz müzik grubu Anathema, Türkiye’de çok popüler olacak ki, parola ülkede en yaygın 10 parola arasında.

Grafik: ExpressVPN

Türkiye’de en yaygın parolalar

Daha güçlü parola nasıl kullanılır

ExpressVPN güçlü bir parola için şunları önerdi:

Uzun: Çoğu uzman, bir parolanın en az sekiz karakter uzunluğunda olması ve ideal olarak 12 – 15 karakter içermesi gerektiğini belirtir. Her ilave karakter, parolanın kırılmasını katlanarak zorlaştırır.

Çoğu uzman, bir parolanın en az sekiz karakter uzunluğunda olması ve ideal olarak 12 – 15 karakter içermesi gerektiğini belirtir. Her ilave karakter, parolanın kırılmasını katlanarak zorlaştırır. Rastgele: Bu, parolanızın bir anlama sahip olmaması ve rastgele harfler, sayılar ve sembollerden oluşması gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir parolayı, rastgele bir parola oluşturucu kullanarak almak kolay; bu tür parola oluşturucuları internette bulabilirsiniz.

Bu, parolanızın bir anlama sahip olmaması ve rastgele harfler, sayılar ve sembollerden oluşması gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir parolayı, rastgele bir parola oluşturucu kullanarak almak kolay; bu tür parola oluşturucuları internette bulabilirsiniz. Özgün: En yüksek güvenlik için, her çevrimiçi hesabınızda farklı bir parola kullanmalısınız. Parolaları tekrarlarsanız veya parola oluştururken belirli bir formül izlerseniz, birisi parolalarınızdan birini ele geçirdiğinde bunu diğer hesaplarınızı ele geçirmek için de kullanabilir.

Bu öneriler doğrultusunda hazırlanan parolaları akılda tutmanın neredeyse imkansız olacağı düşünülürse, uzmanlar bu nedenle bir parola yöneticisi kullanılmasını öneriyor. Bu tür yazılımlar, parolaları şifrelenmiş bir kasada sakladığı için, yalnızca birincil parolayı hatırlamak yeterli.