AKP’li Çavuşoğlu’ndan ‘bir grup başkanvekili’ne: Kahpe adam

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ‘bir grup başkanvekili’ diyerek andığı siyasetçiye “Kahpe adam” dedi.

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AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan Çavuşoğlu, ‘son günlerde bir Gezi furyası yaşandığını’ ifade etti.

AKP’li siyasetçi, Gezi sürecinde dünyanın farklı yerlerinden gelip basının canlı yayın yaptığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın koltuğunun ele geçirilmeye çalışıldığını savundu.

Çavuşoğlu, “Taksim’i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce Kandil’in baronlarına karşı çıkın” diye konuştu.

AKP’li yönetici, şöyle devam etti: “Bundan bir hafta önce Gezi süreciyle ilgili bir grup başkan vekili çıkıp ‘Bunun hesabını soracağız’ diyor. Ey be kahpe adam, Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Biz sizi yeniden yeneceğiz, yeneceğiz yeneceğiz be.”

Kimi kast etti?

Çavuşoğlu’nun kimi kast ettiği sosyal medyada soru işaretlerine neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada karar çıkmasının ardından Çağlayan adliyesi önünde iktidarı hedef almıştı.

Özel, şunları söylemişti: “Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu sözler nedeniyle Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.