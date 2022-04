Erdoğan’dan Özgür Özel’e dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i kast ederek “Adı Özgür soyadı ‘çok garip’ olan zatla ilgili manevi tazminat davası açacağız” dedi.

Görsel: Diken

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Karara tepki gösteren Özel, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasında şunları demişti: “Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun.”

Suudi Arabistan’a gitmeden önce kapatılan Atatürk Havalimanı’nda konuşan Erdoğan, Özel’in milletvekili olduğu için dokunulmazlığı olduğunu fakat maddi tazminat davası açabileceklerini söyledi.

Erdoğan, şunları dedi: “Bunların hepsine davaları açacaklar. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayan var olan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan kişi için avukatlarımız davaları açacak. Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Demek ki ders almamış.”