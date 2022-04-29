Erdoğan’dan Özel’e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasıyla ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Karara tepki gösteren Özel, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasında şunları demişti: “Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun.”

Erdoğan’sa buna karşıklık şunları demişti: “Adı Özgür ama soyadı çok garip olan kişi için avukatlarımız davaları açacak. Cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Demek ki ders almamış.”

AA’nın aktardığına göre Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, şunları dedi: “Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır. Sonuç olarak dava dilekçedeyse 250 bin lira manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsiliyle mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir.”