Erdoğan: Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin Türkiye’ye gelişleri hızlanacaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin Türkiye’ye gelişleri hızlanacaktır” dedi.

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Türkiye, 7 Nisan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı Suudi Arabistan’a devretmişti. Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti. Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmalarında taraflar arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetlisi olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Erdoğan daha önce iktidar yetkilileri tarafından Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la da sarılma fotoğrafı vermişti.

Bayram namazı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, ”Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin Türkiye’ye gelişleri hızlanacaktır. Suudi Arabistan’dan ciddi bir turist akını bekliyoruz. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman’la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık“ dedi.

Ukrayna savaşıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi: ”Birinci derecede özellikle tahliyelerin hızlanması sürecinde adımları atıyoruz. Ukrayna’nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.”

