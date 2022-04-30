Guardian, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini analiz etti: Tamamen duygusal

İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın davasının devrinden üç hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaret dış basının da gündeminde.

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian’da yer alan bir analize göre Riyad’la ilişkileri düzeltme çabasında ekonomik nedenler ağır bastı.

Görsel: Diken

Türkiye, 7 Nisan’da Suudi Arabistalı gazeteci Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurarak dosyayı devretmişti.

Muhalefet adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti. Ayrıca rezervleri eriyen Merkez Bankası’nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan’ın da yer almasına ayrı bir parantez açılmıştı.

Guardian’ın Ortadoğu muhabiri Martin Chulov tarafından kaleme alınan analizde, 4,5 yıl sonra düzenlenen ziyarette Türkiye’nin ekonomik büyüme ihtiyacının ağır bastığının altı çizildi.

Chulov analizinde ayrıca Kaşıkçı cinayetinin hiç gündeme gelmediğine de dikkat çekti.

Deneyimli muhabir, Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı bir araya getiren görüşmede ‘garip kucaklaşmalar ve sahte gülümsemeler‘ olduğunu belirtilirken, “Geride kalan üç senede bu iki lideri aynı odada görmek düşünülemezdi” dedi.

Analizde görüşlerine yer verilen Suudi Arabistanlı bir yetkiliyse şunları söyledi: “Onun (Erdoğan’ın) bize, bizim ona olduğundan daha çok ihtiyacı var. O bize geldi. Duruşu ona milyarlara mal oldu. Herhangi bir ticaret bizim şartlarımıza göre olacak.”