Kılıçdaroğlu: Sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Yüksek Seçim Kurulu’na istediği kişileri tayin ettiğini belirterek sandıkta oyları koruyacakları mesajını verdi.

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Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yasaya göre partili cumhurbaşkanı seçim yasaklarının tamamından muaf tutulacak.

Ayrıca il ve ilçe seçim kurulu, birinci sınıf hâkimler arasından kurayla belirlenecek. Muhalefete göre bu değişiklik, demokratik gibi görünse de tuzak bir düzenleme.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Kılıçdaroğlu, seçim yasasındaki değişiklikleri şöyle yorumladı: ”İsterse Cumhurbaşkanı Erdoğan günün 24 saati konuşsun ve bütün televizyonlar onu, yakınlarını, akrabalarını, Beşli çetelerini yayınlasın. Seçim Kanunu’nu istediği gibi değiştirsin, YSK’ya zaten istediği adamlarını tayin etti. Önemli olan sandıkta çıkacak oyların sayımı ve orada tutulacak tutanak yani sandık güvenliği, biz o sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek.”

Neden bunları vatandaşlığa alıyorsunuz?

Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde olan sığınmacılarla ilgili olaraksa şunları söyledi: ”Sınırlar yol geçen hanı. Sadece Suriyeliler için söylemiyorum. Uyuşturucu baronu varsa insan kaçakçılığı baronu da var, yani parayla giriyorlar Türkiye’ye. Parayı, rüşveti veriyorsunuz, insanları Van’a getiriyorsunuz, Van’da otobüslere bindiriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Hani ‘sınır namustur’ falan yazıyor, onların hepsi hikaye. Uyuşturucu baronları, insan kaçakçılığı baronları, siyasi otoriteden güç almadan ve siyasi otoritenin koruması olmadan bunları yapamazlar, onun için ‘hesap ver’ diyoruz. Listeler gönderiyorlar bunları vatandaşlığa alın diye. Ben çok basit bir soru soruyorum. Kaç kişi aldınız, neden bunları vatandaşlığa alıyorsunuz? Bu soruya cevap vermek istemiyorlar. Biz daha önce bütün illerde ‘sınır, hudut namustur’ diye pankart açtık. Bütün sınırlarda var bu zaten. Türkiye Cumhuriyeti devleti koymuş oraya.”