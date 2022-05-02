TL’den umut kesilince: Merkez Bankası dijital para için kolları sıvadı

Siyasi baskı nedeniyle işlevselliğini ve bağımsızlığını kaybeden Merkez Bankası kendine yeni ‘uğraş buldu.’

MB, Dijital Türk Lirası için Türkiye’nin öncü teknoloji kuruluşlarıya çalışacak.

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Proje için Merkez Bankası’yla masaya oturan kurumlar HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM.

Yürütülen projede önce ağ, defter platformu, akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

İşin, prototip dijital kimlik yönetim altyapısı entegrasyonu HAVELSAN’da.

Kurum ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım, çevrimiçi ödeme, pilot uygulamalar ve güvenlik testleri konusunda da öncü.

Dijital Türk Lirası’nı pilot uygulama aşamasında yalnızca projede işbirliğindeki kurumların çalışanları kullanacak.

MB üzerine tartışmalar

Eriyen rezervleri, öngörülemez adımları ve sık sık değişen başkanlarıyla Merkez Bankası son dönemde Türkiye’nin en fazla konuşulan kurumlarının başında.

Muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın artık tamamiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda çalışan bir kurum haline geldiğini ve temel görevlerini dahi yerine getiremediğini savunuyor.

MB, geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yükselen enflasyona rağmen toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, TL bu yüzden sadece geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.