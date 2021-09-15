‘Dijital TL’ için ilk adım

Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.

Merkez Bankası ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM’le ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu”nu oluşturmuştur. pic.twitter.com/WiMBiV8Z4v — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 15, 2021

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yatırım araçları olarak geçtiğimiz yıllarda belli bir cazibe yarattı. Hükümetler bir yandan kripto para manipülasyonlarına ve vurgunlarına karşı vatandaşlarını uyarmaya çalışırken, diğer yandan kendi dijital para birimlerini geliştirme yoluna gidiyor.

Merkez Bankası (MB) da konuyla ilgili kolları sıvadı. MB’den yapılan açıklamada, “MB, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk Lirası’nın tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır” dendi.

Açıklamada bankanın teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin, teknoloji paydaşlarının katılımı ile yürütüleceğine de dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: “Bu doğrultuda Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır”.

‘Nihai bir karar yoktur’

Diğer yandan “MB’nin, dijital TL’nin tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur” bilgisinin altı çizilirken, birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasının ardından gelecek yıl kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.